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Ватикан принял отставку архиепископа Австралии Филиппа Уилсона

Общество

Ранее Уилсон был приговорён к году тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение

Ватикан, 30 июля 2018, 15:38 — REGNUM  Глава Римско-католической церкви папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Австралии Филиппа Уилсона, уличённого в сокрытии информации об австралийском священнике-педофиле. Об этом сообщает 30 июля Vatican News.

Отмечается, что 3 июля Уилсон был приговорён к году тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение за то, что оставил в 1976 году без внимания сообщение двух мальчиков-алтарников о совершённом над ними сексуальном насилии со стороны священника Джеймса Флетчера. В издании отмечают, что ранее сам Уилсон сопротивлялся призывам отказаться от поста архиепископа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом уволить архиепископа Австралии Филиппа Уилсона к папе Римскому Франциску обратился премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

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Католицизм
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