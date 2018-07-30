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В Астане осуждены 11 человек по делу о хищениях в ботаническом саду

Общество

На скамье подсудимых оказались предприниматели и бывшие полицейские

Астана, 30 июля 2018, 15:41 — REGNUM  Специализированный межрайонный суд Астаны признал вину 11 человек в хищении 100 млн тенге (18,1 млн рублей) при строительстве ботанического сада, сообщает 30 июля издание InformBuro.

На скамье подсудимых оказались предприниматели и бывшие полицейские. Все они получили сроки от одного до пяти лет лишения свободы. Полицейские признаны виновными в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл ботанический сад. Строительство объекта началось в 2016 году. Общая площадь сада составляет 87,9 га, в том числе 44,7 га — парковая зона.

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