Предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины доставлен в Россию

Москва, , 15:28 — REGNUM Правоохранительные органы России и Германии договорились об экстрадиции в Москву предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука. В настоящее время он находится в СИЗО «Матросская Тишина», сообщил 30 июля журналистам адвокат Владимир Жеребенков.

По его словам, обвиняемый отказался от дачи показаний по 51-й статье Конституции РФ. Жеребенков также пояснил, что решение экстрадировать его подзащитного в Россию было обжаловано адвокатами в Германии, поскольку сторона защиты не была уведомлена о перевозке Ковальчука в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проведении совместной операции по пресечению контрабанды крупной партии кокаина стало известно в феврале 2018 года. Во время следственных действий были задержаны шесть человек, включая находившегося в Германии предполагаемого организатора преступной группы Андрея Ковальчука.

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