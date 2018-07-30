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Компания Facebook устремилась в Лондон вслед за Amazon и Apple

Общество

Новый офис появится в районе Кингз-кросс

Компания Facebook устремилась в Лондон вслед за Amazon и Apple
Иллюстрация: Facebook.com
Facebook

Лондон, 30 июля 2018, 15:12 — REGNUM  Компания Facebook намерена построить в Лондоне здание, которое станет новой штаб-квартирой, пишет 30 июля газета The Times.

Офис разместится в районе Кингз-кросс — в здании площадью более 55,7 тыс. квадратных метров. Как пояснил глава отделения компании в Северной Европе Стив Хэтч, Facebook «инвестирует в мегаполисе на долгосрочную перспективу», а Великобритания является «одним из лучших мест в мире для технологичных компаний».

В издании подчеркивают, что не только Facebook устремилась в Лондон. В прошлом году в 15-этажном доме на 56 тысячах квадратных метров обосновалась компания Amazon. Кроме того, планы по расширению своего присутствия в Соединенном Королевстве уже озвучили в Google и Apple.

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