Рекламой бытовой техники с участием Путина заинтересовалась ФАС

Москва, , 15:11 — REGNUM Видеоролик с президентом РФ Владимиром Путиным, который компания бытовой техники Bork использовала для рекламы свой продукции, на наличие нарушений закона «О рекламе» проверит Федеральная антимонопольная служба.

Как отметили в пресс-службе ведомства, пока никаких жалоб на это видео не поступало. Однако в случае выявления признаков нарушения ведомство примет меры, предусмотренные законодательством.

Рекламный ролик, в котором использован фрагмент программы «Центрального телевидения» 2012 года, где журналист Вадим Такменев там беседовал с главой государства, в том числе и на кухне, появился на популярном видеохостинге в конце мая 2018 года. Появляющиеся в кадре модели бытовой техники обозначены номерами. Ролик заканчивается слоганом «Продуманное превосходство».

Видео опубликовано: Bork

Давал ли президент РФ согласие на использование своего образа в рекламе блендеров и соковыжималок, не уточняется. В компании Bork по этому поводу пока никаких комментариев не дали. Директор по маркетингу Антон Колмагоров заявил, что пока находится в отпуске.

Как сообщало ИА REGNUM, за футболку с изображением Путина уже поплатился футболист московского клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов. В феврале 2016 года он был оштрафован на €300 тыс. за то, что появился в такой футболке с подписью «Самый вежливый президент» в матче Лиги Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: За футболку с Путиным Тарасова оштрафуют на €300 тысяч