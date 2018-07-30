Понедельник, 30 Июля 2018 года
16:51:07 МСК

В Перми из-за ЧП с детьми начали проверку оконных проемов в жилых домах

Общество

Родители нередко оставляют малышей одних в комнате, не закрыв окна

В Перми из-за ЧП с детьми начали проверку оконных проемов в жилых домах
kirkandmimi
Окно

Пермь, 30 июля 2018, 15:01 — REGNUM  Сделать окна безопасными для маленьких детей. Коммунальщики Перми начали проверку оконных проемов в многоквартирных домах. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Родители нередко оставляют малышей одних в комнате, не закрыв окна — надеются на москитные сетки. А они очень часто рвутся. В результате в регионе всего за месяц из окон выпали пять детей. Двое из них погибли. Сейчас коммунальщики раздают жильцам специальные памятки, а также проверяют, как оборудованы рамы в семьях с маленькими детьми.

«Это у людей отложится в памяти, и они задумаются, прежде чем открывать окно, — сказал директор управляющей компании Николай Косяков. — Мы рекомендуем еще ручки блокировать или снимать. Особенно, когда дети остаются одни. Может, это и не привычно, но жизнь ребенка дороже».

Коммунальщики намерены до конца лета проверить все пермские дома. Кроме того, сотрудники управляющих компаний начали составлять списки семей с маленькими детьми, чьи квартиры находятся выше второго этажа.

Читайте также: Трое детей в Петербурге получили тяжелые травмы при падении с высоты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Падения из окон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить