Поиск останков Михаила Романова: учёные покидают Прикамье без сенсации

Пермь, , 15:06 — REGNUM В Пермском крае завершились двухнедельные поиски (4−17 июля) места захоронения убитых великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Жонсона. Планируется, что международная экспедиция возобновит работы в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Обследованию подвергли большую территорию в районе Вышки-2 в Перми. Были выявлены пять участков с аномалиями, которые могли свидетельствовать о захоронении останков. Однако вскрытие грунта положительного результата не дало. Международная экспедиция покидает регион без сенсации.

Тем не менее отсутствие результата — тоже результат. Учёные с 2012 года, ориентируясь на изученный большой исторический материал, постепенно исключают версию за версией в ходе поисков.

Во время полевых работ члены экспедиции использовали грунтопроникающий радар, георадар, который чаще всего используется в археологических и судебных целях. Он не обнаруживает человеческих останков, но часто используется как инструмент для выявления нарушений почвы — аномалий, которые могут свидетельствовать о захоронении останков.

Напомним, великий князь и его секретарь убиты на территории Перми 12 июня 1918 года.

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