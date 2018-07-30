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Поиск останков Михаила Романова: учёные покидают Прикамье без сенсации

Общество

Международная экспедиция завершила поиски останков великого князя Михаила Александровича Романова без сенсации. Раскопки аномальных пяти участков не дали положительного результата

Поиск останков Михаила Романова: учёные покидают Прикамье без сенсации
Илья Репин. Михаил Александрович на этюде к картине «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения» (фрагмент)

Пермь, 30 июля 2018, 15:06 — REGNUM  В Пермском крае завершились двухнедельные поиски (4−17 июля) места захоронения убитых великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Жонсона. Планируется, что международная экспедиция возобновит работы в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Обследованию подвергли большую территорию в районе Вышки-2 в Перми. Были выявлены пять участков с аномалиями, которые могли свидетельствовать о захоронении останков. Однако вскрытие грунта положительного результата не дало. Международная экспедиция покидает регион без сенсации.

Тем не менее отсутствие результата — тоже результат. Учёные с 2012 года, ориентируясь на изученный большой исторический материал, постепенно исключают версию за версией в ходе поисков.

Во время полевых работ члены экспедиции использовали грунтопроникающий радар, георадар, который чаще всего используется в археологических и судебных целях. Он не обнаруживает человеческих останков, но часто используется как инструмент для выявления нарушений почвы — аномалий, которые могут свидетельствовать о захоронении останков.

Напомним, великий князь и его секретарь убиты на территории Перми 12 июня 1918 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми ищут останки убитого великого князя Михаила Романова

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Исторические расследования
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