Global Footprint Network: К 1 августа человечество исчерпает ресурсы

Париж, , 14:58 — REGNUM Согласно данным неправительственной организации (НПО) Global Footprint Network, человечество потратит к 1 августа 2018 года все ресурсы, которые природа сможет возобновить только через год, и будет жить «в кредит» в течение пяти месяцев, сообщает агентство France Presse.

1 августа — это «дата, после которой мы будем использовать больше деревьев, воды, плодородных почв и рыб, чем Земля может обеспечить нас этими природными ресурсами в течение года», — рассказала Валери Грамонд из Фонда дикой природы, партнера Global Footprint Network.

Дата постоянно сдвигается.

«Ускорение связано с чрезмерным потреблением и отходами», — заявила Валери Грамонд, которая вспоминает, что во всём мире около трети пищи оказывается в мусорном ведре. «Это подрывает способность планеты к регенерации», — добавила она.

На веб-сайте НПО Global Footprint Network представлены различные решения, чтобы обратить вспять эту тенденцию: как развиваться и сосредоточиться на зеленой энергии, как бороться с пищевыми отходами и чрезмерным потреблением, как ограничить демографический рост.