Узбекистан призвал иностранных инвесторов открывать в стране частные школы

Ташкент, , 14:51 — REGNUM Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов пригласил иностранных инвесторов для открытия частных школ, сообщили 29 июля в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что в настоящее время прорабатываются нормативно-правовые акты, которые обеспечат условия для открытия частных школ. Шерматов считает, что конкуренция на рынке частных школ будет повышать качество образования в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в министерство народного образования Узбекистана устроился на работу австрийский финансист, бывший сотрудник Goldman Sachs Игорь Митчка. Он вошел в экспертно-аналитическую группу при министерстве.

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