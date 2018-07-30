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Узбекистан призвал иностранных инвесторов открывать в стране частные школы

Общество

В настоящее время прорабатываются нормативно-правовые акты, обеспечивающие благоприятные условия для инвесторов

Ташкент, 30 июля 2018, 14:51 — REGNUM  Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов пригласил иностранных инвесторов для открытия частных школ, сообщили 29 июля в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что в настоящее время прорабатываются нормативно-правовые акты, которые обеспечат условия для открытия частных школ. Шерматов считает, что конкуренция на рынке частных школ будет повышать качество образования в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в министерство народного образования Узбекистана устроился на работу австрийский финансист, бывший сотрудник Goldman Sachs Игорь Митчка. Он вошел в экспертно-аналитическую группу при министерстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрийский финансист устроился в министерство образования Узбекистана

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Общее образование
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