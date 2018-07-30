Смольный требует предупреждать «беспечных родителей» о москитных сетках

Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко призвал подчиненных сделать внушение родителям, чьи дети рискуют выпасть из окна через москитную сетку. Об этом он заявил 30 июля на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полтавченко напомнил чиновникам о необходимости «профилактической работы» в спальных районах. «Вчера опять ребенок выпал, слава богу, все живы остались», — сказал губернатор.

Глава Жилищного комитета Валерий Шиян пояснил, что его подчиненные изо всех сил стараются вразумлять общество — распространяют через районы предупреждающие объявления. Первые такие листки были направлены в администрации еще в апреле.

«Но, к сожалению, на инфостендах объявления срываются, и родители забывают такую информацию. Мы возобновили работу, будем следить до окончания жаркой погоды», — пообещал Шиян.

«Нездорово, когда у нас происходят такие случаи. Это же наши дети! Некоторые родители, мягко говоря, слишком беспечны, но надо им напоминать об этом», — согласился Полтавченко.

По данным комитета по законности и правопорядку Петербурга, 21 один случай выпадения детей из окон зафиксирован в городе с начала 2018 года. Это на 5 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее часто из окон по невнимательности родителей падают дети в возрасте от 2 до 5 лет. Как сообщало ИА REGNUM, двое несовершеннолетних получили тяжелые травмы при падении с высоты всего за одни сутки, в прошлый четверг, 26 июля. Оба пострадавших выпали из окон. 19 июля во Фрунзенском и Центральном районах были госпитализированы два мальчика 2016 года рождения, которые выпали из окон с москитными сетками. Один из мальчиков впоследствии скончался.

В Петербурге ежегодно погибают и травмируются десятки детей в результате падения из окон, в том числе из-за москитных сеток. Петербуржцев просят не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами, особенно если они оборудованы москитными сетками.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое детей в Петербурге получили тяжелые травмы при падении с высоты