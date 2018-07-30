В Пекине надеются на продолжение работы по делу о пропавшем MH370

Пекин, , 14:33 — REGNUM Власти Китая рассчитывают, что стороны продолжат работу по расследованию обстоятельств исчезновения самолета Boeing 777, выполнявшего в 2014 году рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, заявил 30 июля журналистам официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай всегда уделял повышенное внимание всем предпринимаемым действиям, связанным с инцидентом самолета Малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс МН370», — пояснил чиновник.

Напомним, самолет с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту пропал с экранов в ночь на 8 марта 2014 года. Поиски не увенчались успехом — установить место падения самолета не удалось. Накануне малайзийская государственная комиссия выпустила отчет, в котором говорится о том, что определить причины исчезновения авиалайнера пока не представляется возможным.

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