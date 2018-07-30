Понедельник, 30 Июля 2018 года
14:49:45 МСК

В Чимкенте приступили к сносу стихийного рынка

Общество

Решение суда о сносе рынка вступило в законную силу 18 июля

Чимкент, Казахстан, 30 июля 2018, 14:31 — REGNUM  В Чимкенте приступили к сносу киосков, которые располагаются на территории стихийного рынка по улице Толи би, сообщает 30 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на акимат (администрацию) города.

Решение суда о сносе рынка вступило в законную силу 18 июля. Все работники торговли о предстоящем сносе были предупреждены заранее. В администрации города заявили, что все киоски, установленные на улице Толи би, установлены незаконно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая работники центрального рынка Актюбинска перекрыли проезжую часть, протестуя против решения местных властей освободить торговые площади по причине нарушения правил пожарной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане работники рынка перекрыли автодорогу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконное строительство и самозахваты земель
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить