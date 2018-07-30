В Чимкенте приступили к сносу стихийного рынка

Чимкент, Казахстан, , 14:31 — REGNUM В Чимкенте приступили к сносу киосков, которые располагаются на территории стихийного рынка по улице Толи би, сообщает 30 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на акимат (администрацию) города.

Решение суда о сносе рынка вступило в законную силу 18 июля. Все работники торговли о предстоящем сносе были предупреждены заранее. В администрации города заявили, что все киоски, установленные на улице Толи би, установлены незаконно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая работники центрального рынка Актюбинска перекрыли проезжую часть, протестуя против решения местных властей освободить торговые площади по причине нарушения правил пожарной безопасности.

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