Авиадебошира-пенсионера задержали в аэропорту Новосибирска

Новосибирск, , 14:13 — REGNUM Мужчина, который устроил дебош на борту самолёта «Дюссельдорф — Новосибирск», понесёт заслуженное наказание. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России 30 июля, ему грозит штраф по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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Как уточнила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк, 66-летний пассажир во время полёта «вёл себя некорректно по отношению к пассажирам и экипажу, на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна не реагировал».

После приземления самолёта нарушителя спокойствия доставили в отдел полиции, где составили административный протокол.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ осенью 2017 года предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафа для авиадебоширов в 10 раз. В случае принятия поправок нарушителям могут грозить штрафы до 20−40 тыс. рублей за невыполнение законных распоряжений командира самолёта, например курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности. В настоящее время штраф за подобные нарушения составляет от 2 до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Кроме того, также может появиться и отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте со штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. Речь может идти об агрессивном поведении на борту — к примеру за грубость и толчки. Сейчас за это грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо арест на 15 суток.

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