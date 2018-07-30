Глава британского МИД назвал жену-китаянку японкой во время визита в Китай

Пекин, , 14:10 — REGNUM Глава МИД Великобритании Джереми Хант совершил 30 июля «ужасную ошибку», назвав на переговорах в Пекине свою супругу-китаянку Люсию Гуо японкой, сообщает американский телеканал CNN.

«Моя жена японка», — заявил он, но сразу поправился и отметил, что она все же китаянка.

«Прошу прощения, это ужасная ошибка», — добавил он, на фоне того как собравшиеся в комнате для переговоров засмеялись.

В связи с оплошностью глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства попытался минимизировать нанесенным им ущерб, продемонстрировал осведомленность того, откуда именно родом его супруга и где живет ее семья. Он подчеркнул, что дедушка с бабушкой троих детей Ханта и Гуо проживают в городе Сиань.

Напомним, главой МИД Великобритании Джереми Хант стал 10 июля после ухода в отставку бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. Необходимо отметить, что на долю Бориса Джонсона также пришлось не одно запоминающееся заявление. В частности, он указывал, что использование мобильного телефона за рулем автомобиля так же опасно, как и «многие другие рискованные вещи, которые люди делают свободными руками во время вождения — ковыряются в носу, читают газету, изучают алфавит, бьют детей и так далее».