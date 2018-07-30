Московские кадеты заступят в почётный караул на Поклонной горе

Москва, , 14:32 — REGNUM Московские кадеты заступят в почётный караул у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования города Москвы со ссылкой на Центр патриотического воспитания и спорта. Мероприятие состоится первого августа в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914−1918 годов.

Участие в акции принимают кадеты из школы №1981 в ходе реализации образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы». Учащиеся пронесут торжественную вахту с десяти часов утра в течение дня со сменой часовых каждые 20 минут. Кроме того, первого августа для кадет пройдут образовательные программы по изучению истории Великой Отечественной войны 1941−1945 годов в Музее Победы.

Подготовку школьников к несению вахты на Посту № 1 осуществляет Центр патриотического воспитания и школьного спорта. Предварительно для кадет проходят учебные занятия по выполнению церемонии проведения почётного караула, смене часовых, строевой подготовке. Также отрабатываются команды разводящих, маршруты движения караульных и церемониальный строевой шаг.

Напомним, образовательный проект департамента образования «День кадетского класса в Музее Победы» начал свою работу в сентябре 2017 года по инициативе участников кадетского движения Москвы. В 2017/2018 учебном году участие в акции приняли участие более 7 тыс. московских кадет.

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