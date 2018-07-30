Экс-директор челябинского театра признался в более 10 преступлениях

Челябинск, , 14:02 — REGNUM В Челябинске под суд отдан бывший директор муниципального «Нового художественного театра». Ему вменяют более десяти преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Преступления были совершены в 2016—2017 годах. Уголовные дела возбуждены по статьям. предусматривающим ответственность за присвоение и растрату, мелкое взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие считает. что он изготавливал и подписывал договоры о выполнении фактически не сделанных работ. Таким образом, им, по мнению следователей, было похищено более 3,1 млн рублей.

В итоге деятельность театра была дезорганизована. Плюс к этому экс-директору вменяют получение взятки в сумме 10 тыс. рублей. Свою вину в преступлениях он признал.

Дело будет рассматривать Тракторозаводский суд Челябинска. Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой.