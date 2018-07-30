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Сальвини: каждое третье преступление в Италии совершают мигранты

Общество

По словам вице-премьера Италии, нелегальные мигранты ежедневно совершают 700 правонарушений

Рим, 30 июля 2018, 14:00 — REGNUM  Нелегальные мигранты в Италии ежедневно совершают около 700 преступлений, что составляет треть от общего числа правонарушений, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, передает La Repubblica в понедельник, 30 июля.

По словам Сальвини, вопреки заявлениям его политических оппонентов в Италии нет никакой угрозы расизма — единственной реальной угрозой является рост преступности.

Вице-премьер выступает за ограничение нелегальной миграции и уже принял ряд мер, в частности, закрыв итальянские порты для кораблей неправительственных организаций, которые специализируются на перевозке мигрантов из территориальных вод Ливии в Италию.

Оппоненты Сальвини считают его действия расизмом, сторонники в свою очередь заявляют, что именно организованная нелегальная миграция является формой дискриминации, поскольку унижает самих мигрантов и одновременно создает проблемы для итальянского общества.

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Миграционный кризис в Европе
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