Сальвини: каждое третье преступление в Италии совершают мигранты

Рим, , 14:00 — REGNUM Нелегальные мигранты в Италии ежедневно совершают около 700 преступлений, что составляет треть от общего числа правонарушений, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, передает La Repubblica в понедельник, 30 июля.

По словам Сальвини, вопреки заявлениям его политических оппонентов в Италии нет никакой угрозы расизма — единственной реальной угрозой является рост преступности.

Вице-премьер выступает за ограничение нелегальной миграции и уже принял ряд мер, в частности, закрыв итальянские порты для кораблей неправительственных организаций, которые специализируются на перевозке мигрантов из территориальных вод Ливии в Италию.

Оппоненты Сальвини считают его действия расизмом, сторонники в свою очередь заявляют, что именно организованная нелегальная миграция является формой дискриминации, поскольку унижает самих мигрантов и одновременно создает проблемы для итальянского общества.