Глава Калужской области высказался в поддержку пенсионной реформы

Калуга, , 13:56 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов положительно отозвался о законопроекте по повышению возраста выхода на пенсию. По его мнению, главной целью изменения является повышение качества пенсионного обеспечения граждан и создание комфортных условий для работы и жизни людей старшего поколения. Об этом он заявил 30 июля на заседании кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Говоря о реакции общественности на возможное повышение пенсионного возраста, он отметил, что необходимо активизировать разъяснительную работу среди населения.

«Мы как-то голову в песок засунули, типа того, что нас это не касается. Ничего подобного. В каждом муниципалитете и каждое министерство должны часть свою работы проводить, разъяснить. На самом деле нельзя видеть только то, что вот, нам теперь больше работать придётся. А мы что так сильно переработались что ли?! Самое главное, то, что задача ставится — это повышение уровня пенсионного обеспечения. Почему-то об этом мало говорим. Именно эту задачу поставил президент: повысить качество пенсионного обеспечения и сопутствующие какие-то услуги, которые должны получать люди пожилого возраста. Это же, по всем отраслям сказано: и в здравоохранении, и в социальной политике, и в образовании», — заявил он.

Обращаясь к представителю профильного министерства, Артамонов отметил, что есть регионы, где сегодня активно реализуют образовательные программы для пожилых людей.

«И не только образовательные программы. В разных регионах по-разному называется: и «активное долголетие» и ещё что-то. Как угодно. Вот Москва, пожалуйста, все пенсионеры там танцуют, соревнуются кто лучше танцует. А если хоть один раз пришёл танцевать — значит следить за собой. Почему этим не заниматься?! В другой области посадили всех и обучают компьютерной грамотности, соревнования проводят среди пожилых. Займитесь, как следует этой работой, — считает он. — Вокруг только слышно. Вот караул теперь мы погибаем — нам пенсионный возраст повышают. Да глупости это всё. Ни один нормальный человек до того возраста, который там указан в этой реформе, на самом деле работу не прекращает. А бездельник и до этого возраста не будет работать. Порой приезжаешь, а мне говорит. А, а вы знаете, сколько мне лет? Мне уже 55. И не стыдно такое произносить? И то, что касается работы с людьми такого возраста, я не буду употреблять слово «пожилого» иначе и сам превращусь в пожилого человека, а я не хочу им быть».

Напомним, Министерство труда Российской Федерации подготовило проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, который будет обсужден в рамках работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В проект плана вошли мероприятия по защите трудовых прав граждан старшего возраста, внедрению проактивных инструментов работы органов занятости с этой категорией населения. В частности, предлагается проводить обучение и переобучение людей старшего возраста. Кроме этого, министерство намерено проработать вопрос об усилении ответственности для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста.