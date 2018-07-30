Парламентские дебаты по британскому образцу за счёт бюджета Татарии

Казань, , 13:56 — REGNUM Министерство спорта Татарии потратит почти 1 млн рублей на оплату услуг по организации и проведению чемпионата Евразии по парламентским дебатам, которые должны пройти в Казани в сентябре 2018 года. Победителя аукциона на госконтракт определят 6 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 995 400 рублей, оплату произведут из республиканского бюджета, а закупка намечена у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Основной этап мероприятия пройдёт с 27 по 30 сентября 2018 года.

«Чемпионат Евразии по парламентским дебатам в городе Казань направлен на вовлечение молодых соотечественников в современную жизнь страны посредством структурного обсуждения, по заданному формату международной интеллектуальной игры «Парламентские дебаты британского формата», поиска решения актуальных социально-значимых задач Российской Федерации и общественных вопросов, способствующих тому, что молодежь задумывается о личной ответственности за будущее своей страны, предлагает пути решения существующих вызовов», — отмечается в техзадании с уточнением, что в задачи исполнителя входит организация «24 отборочных раундов и 12 финальных раундов по 48 разработанным проектам законов».

Четыре отборочных раунда должны пройти 27 сентября не менее чем в шести высших учебных заведений региона, а с 28 по 30 сентября пройдут отборочные и финальные раунды, местом проведения которых является Госсовет РТ.

В задачи исполнителя входит обеспечение раздаточной продукцией, размещение участников на трое суток, создание и обслуживание сайта мероприятия, аренда выставочно-торжественных помещений, услуги фото‑ и видеосьемки, а также разработка проектов законов — резолюций для моделирования парламентских дебатов.