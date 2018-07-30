На Украине назвали Крымский мост «мощнейшим проектом»

Киев, , 13:49 — REGNUM Российской Федерации удалось успешно завершить мощнейший инфраструктурный проект, которым является Крымский мост. Об этом заявила украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян в интервью для YouTube-канала Topinfrom.

По ее словам, ей не верилось в осуществление этого инфраструктурного объекта, однако сейчас убедилась в обратном, добавив, что рада за жителей Крыма.

«Мост прекрасен, чувствует себя великолепно, — сказала Монтян. — … Молодцы, признаю свою ошибку».

Монтян добавила, что Украине нечем крыть Крымский мост, построенный Российской Федерацией. По ее словам, в Крыму «все будет чудесно», когда закончится возведение железнодорожной части моста и будет построена трасса «Таврида».

Как сообщало ИА REGNUM, открытие автомобильной части Крымского моста состоялось 15 мая 2018 года. Протяженность сооружения составляет 19 км.

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