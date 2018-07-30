Более 50 человек погибли на работе в Петербурге и Ленобласти за год

Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2017 году на производстве и стройках погибли 53 человека: 31 летальный случай произошел в Северной столице, еще 22 — в Ленобласти. Такие данные обнародовал 30 июля Петростат.

Общее число случаев производственного травматизма в Петербурге составило 885, в Ленобласти — 369 случаев.

Наибольший травматизм в обоих регионах отмечается в сфере обрабатывающих производств. Однако случаи гибели людей наиболее часто происходят в сфере транспортировки и хранения грузов и в строительстве.

Как подсчитали статистики, количество случаев производственного травматизма в Петербурге снижается уже три года подряд. Однако в 2017 году выросло на 10 случаев число погибших, по сравнению с предшествующим годом.

Как сообщало ИА REGNUM, двое рабочих предприятия по заправке и обслуживанию газового оборудования погибли при взрыве емкости с газом 17 июля 2018 года в промзоне на Литовской улице Петербурга.