Общественная палата Москвы открыла дополнительный набор наблюдателей

Москва, , 14:05 — REGNUM Общественная палата Москвы открыла дополнительный набор в Корпус наблюдателей на выборах главы города 9 сентября 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы 30 июля. Обучение наблюдателей откроется в середине августа, его будут проводить эксперты Московской городской избирательной комиссии и движения в защиту прав избирателей «Голос».

"Ранее мы привлекли наблюдателей среди тех, кто уже работал на выборах президента 18 марта 2018 года. На сегодняшний момент почти две тыс. человек подтвердили своё участие в работе на выборах мэра Москвы», — сообщил председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.

Заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») заявил, что в состав корпуса должны войти около 4 тыс. человек. После прохождения образовательной программы волонтёры получат право стать наблюдателями на избирательных участках от Общественной палаты Москвы.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, в свою очередь, отметил, что большое внимание в ходе теоретических занятий и технологического блока планируется уделять волонтёрам, которые будут задействованы на загородных избирательных участках. Из них будет создана отдельная группа, так как экстерриториальное наблюдение на участках имеет свою специфику.

«В Московском парламентском центре мы обучим несколько тысяч волонтеров, которые в день голосования обеспечат полномасштабный контроль за ходом голосования и подсчётом результатов», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах мэра Москвы дополнительные участки для голосования будут организованы в нескольких регионах России. В Подмосковье появится 183 загородных участка, во Владимирской области — 16, и по пять таких участков — в Тульской и Владимирской областях.

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