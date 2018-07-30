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Причины исчезновения малайзийского Boeing-777 не установлены

Общество

Малайзийский Boeing 777−200, принадлежащий авиакомпании Malaysia Airlines, исчез с радаров 8 марта 2014 года

Куала-Лумпур, 30 июля 2018, 13:20 — REGNUM  Представителям специальной комиссии Малайзии не удалось установить причины исчезновения пассажирского самолета Boeing 777, выполнявшего в 2014 году рейс МH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом сообщил сотрудникам средств массовой информации (СМИ) руководитель следственной группы Ко Су Чон, представивший официальный доклад.

По его словам, обломки воздушного судна не обнаружены, поэтому причины исчезновения пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, малайзийский Boeing 777−200, принадлежащий авиакомпании Malaysia Airlines, исчез с радаров 8 марта 2014 года. На борту самолета, совершавшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, находились 227 человек и 12 членов экипажа.

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Исчезновение рейса MH370 над Индийским океаном
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