Свыше 20 тыс. человек прошли бесплатный онкоскрининг в Москве

Москва, , 13:30 — REGNUM Женщины в четыре раза чаще мужчин участвуют в программе по ранней диагностике рака «Я выбираю здоровое будущее». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения 30 июля. Так, за первый месяц программы, которая проходит с 7 июля по 22 сентября, бесплатный онкоскрининг прошли более 20 тыс. горожан.

«За первые четыре дня программы в наши поликлиники пришло 16 тыс. женщин и порядка 4 тыс. мужчин. Традиционно женщины более активно участвуют в программе. Мы призываем мужчин также заботиться о своем здоровье и использовать возможность сделать анализ быстро и рядом с домом», — подчеркнул руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Проект направлен на ранее выявление наиболее распространенных онкологических заболеваний. Женщины сдают анализ на наличие предрасположенности к раку молочной железы и яичников, мужчины — на наличие признаков рака предстательной железы. Обследование можно пройти по субботам с восьми часов утра до двух часов дня в одной из городских поликлиник.

«У женщин на предрасположенность к раку молочной железы и яичников указывает наличие мутации генов BRCA1 и BRCA2. Признаки рака предстательной железы у мужчин — повышенный уровень ПСА — простатического специфического антигена», — пояснили в пресс-службе.

Проект «Я выбираю здоровое будущее» впервые был запущен в марте 2018 года. За два дня, 17−18 марта, бесплатный онкоскрининг в десяти столичных поликлиниках прошли 16 тыс. человек. В результате у 3361 мужчины в 47 случаях был выявлен рак предстательной железы, из них у 39 человек — на начальной стадии. Из более чем 12 тыс. обследованных женщин мутация генов BRCA, которые могут спровоцировать развитие рака молочной железы и яичников, была выявлена в 43 случаях. В настоящий момент все пациенты направлены на соответствующее лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, московским врачам удалось повысить уровень раннего выявления рака.

Читайте подробнее: Уровень раннего выявления рака в Москве вырос на 40%, заявил Собянин