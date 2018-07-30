Граждан РФ будут в обязательном порядке оповещать об убытках при смене НПФ

Москва, , 13:13 — REGNUM Граждан России будут в обязательном порядке информировать о последствиях досрочного перехода из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или в Пенсионный фонд России (ПФР). Соответствующий закон сегодня, 30 июля, подписал президент РФ Владимир Путин.

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НПФ пользуются «неграмотностью граждан, чтобы не разориться»

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, все НПФ, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, должны предоставлять застрахованным лицам сведения о возможной потере ими дохода в случае досрочного перехода из одного фонда в другой. При этом в течении 20 дней после подачи заявления о досрочном переходе гражданин будет вправе отказаться от своих намерений сменить НФП.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Действовать прописанные в документе положения начнут с 1 января 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ в июле приняла в третьем чтении закон об обязательном информировании граждан об убытках, которые они несут при переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Авторы напомнили, что менять НФП без ущерба можно только один раз в пять лет, а противном все допсредства от управления накопленными деньгами сгорят. При этом большинство граждан об этом не знают и теряют средства. Только за 2015—2016, по данным Счётной палаты, при досрочном переходе граждане потеряли свыше 48 млрд рублей.

Авторы инициативы считают, что Пенсионный фонд РФ и все НПФ надо обязать сообщать гражданам о размере их накоплений, а также о последствиях смены НПФ и об убытках, которые они понесут.

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