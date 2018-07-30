Париж, , 13:15 — REGNUM С 1 сентября в Иль-де-Франс можно будет заплатить за билет через SMS, эксперимент будет проводиться на участках семи автобусных линий в Париже и пригороде, сообщает Europe1.

Транспортная компания «Île-de-France Mobilité» решила протестировать эту новаторскую идею на участках семи автобусных линий. Принцип прост: вместо того, чтобы покупать билет у водителя, пассажир сможет просто отправить SMS на номер 93 100. Стоимость билета добавляется к оплате за мобильную связь.

Подобный способ оплаты ускорит процесс посадки пассажиров в автобус. Целью нововведения также является борьба с мошенничеством. Иногда из-за отсутствия билета или мелких денег пассажир пользуется транспортом, не платя.