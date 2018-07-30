В Якутии списки кандидатов от двух партий снимут с избирательной гонки

Якутск, , 12:52 — REGNUM Избирком Якутии проверил списки кандидатов в депутаты Госсобрания республики и гордуму и принял решение не допустить представителей двух партий к выборам. Отсев некоторых претендентов в народные избранники произошёл также в ЛДПР и КПРФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избиркома Якутии.

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Из списка «Российской партии пенсионеров» были исключены 12 человек, в результате этого кандидатов осталось слишком мало (по требованиям закона, должно быть не менее 19 — как минимум, в половине одномандатных округов). В связи с этим в регистрации списка партии было отказано.

По данным News.Ykt.ru, к выборам в Госсобрание и гордуму вряд ли будут допущены представители «Родины». Из проверенных 604 подписей партии 108 были признаны недостоверными, в регистрации списка партии в избиркоме рекомендуют отказать.

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Председатель регионального отделения «Родины» Алексей Лаптев не согласен с выводом комиссии, аргументируя своё мнение тем, что заключение почерковедческой экспертизы отсутствует.

«Нас обязательно должны были пригласить на проверку и выдать первую ведомость 25 июля. Но ничего этого не было сделано. Протокол и три ведомости мы получили 29 июля. Комиссия посчитала подписи недостоверными и ссылается на графолога Прокопьева. Об этом специалисте ничего неизвестно: владеет ли он соответствующими компетенциями, есть ли у него лицензия. Кроме того, в предоставленных ведомостях цифры не сходятся. Как работала комиссия, непонятно», — сообщил журналистам Алексей Лаптев. Руководство регионального отделения партии «Родина» подготовило жалобу в ЦИК Якутии и Центризбирком РФ.

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Один из кандидатов от партии сообщил News.Ykt.Ru, что его вызывал на переговоры представитель власти, советуя не связываться с «Родиной» потому, что будет привлечён админресурс и кандидаты от партии не будут допущены до выборов.

Не все кандидаты допущены к выборам из списков ЛДПР и КПРФ. «Коммунисты» и «жириновцы» потеряли при регистрации по два человека. В итоге от КПРФ в Госсобрание будет баллотироваться 49 человек, от ЛДПР — 63.

Как сообщало И ИА REGNUM, документы своих представителей в Избирательную комиссию Якутии для выдвижения в депутаты Госсобрания республики подали 12 партий. Претендовать на 70 мест в республиканском парламенте собирались около 600 человек.

Перечни претендентов в депутаты Якутии в избирком принесли представители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, «Гражданской платформы», «Родины», «Партии социальных реформ», «Коммунистов России», «Партии за справедливость» «Российской партии пенсионеров за справедливость», «Зелёных» и «Партии роста».