Экс-главу минздрава РСО-Алании будут судить за ущерб на 26 млн рублей

Владикавказ, , 12:43 — REGNUM В Северной Осетии попал под уголовное преследование бывший министр здравоохранения республики Владимир Селиванов. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, в результате чего республике был нанесен ущерб на 26 млн рублей.

В уголовном деле в отношении бывшего министра РСО-Алании, а ныне первого заместителя главы минздрава Карачаево-Черкесии, имеются два эпизода, связанных со строительством сердечно-сосудистого центра.

В 2013 году бывший министр заключил госконтракт с ООО «РТ-Медстройпроект» на разработку проектно-сметной документации на реализацию этого проекта. По прошествии какого-то времени чиновником был подписан акт приемки работ, хотя на самом деле они не были выполнены. При этом по указанию руководителя минздрава компании были перечислены денежные средства в размере более 12 млн рублей в качестве частичной оплаты за разработку проектно-сметной документации.

Спустя три года, в 2016 году, в адрес этой же организации со счетов минздрава было списано еще около 14 млн рублей в качестве задолженности по государственному контракту, в том числе более 12 млн рублей основного долга. Таким образом, общая сумма незаконно перечисленных средств составила около 26 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Владимира Селиванова по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» завершено и передано в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Селиванов не раз становился фигурантом уголовных дел. В 2011 году против него было возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба более чем на миллион рублей Моздокской больнице, в которой он ранее работал главным врачом.

В 2013 году против экс-министра возбуждалось еще одно уголовное дело о превышении полномочий. При участии Селиванова, который являлся председателем комиссии по согласованию тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, было принято незаконное решение о проведении индексации имеющейся задолженности ООО «РГС-Медицина» перед республиканской клинической больницей. Ущерб от этих действий составил 15 млн рублей.

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