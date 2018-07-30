Мэр Ярославля пригрозил жителям поборами за грязные двери подъездов

Ярославль, , 12:43 — REGNUM Мэр Ярославля намерен отстаивать информационные доски у подъездов, которые без соответствующего разрешения разместил один из предпринимателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, некий расторопный ярославский индивидуальный предприниматель разместил около дверей подъездов домов Дзержинского района более 450 информационных досок. Разрешения на установку этих досок в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области ему не давали. Один из ярославцев написал заявление в УФАС, тот возбудил дело в отношении ДИЗО и индивидуального предпринимателя.

Ситуация получила продолжение на общегородском совещании у мэра Ярославля.

Представитель Дзержинского управдома обратился к Владимиру Слепцову за советом: что же делать в такой ситуации?

«Места размещения и размеры досок установлены нормативными документами мэрии. Сейчас мы получили от ДИЗО предписания по ряду адресов эти доски убрать, поскольку ФАС возбудила по жалобе жителя дело о том, что они являются рекламными конструкциями», — сказал он.

Мэр Ярославля грудью встал на защиту досок и, видимо, малого бизнеса:

«Мы разберемся сейчас. Вот это называется бюрократический подход. Смотрите, принцип какой был: мы говорим, что сегодня двери в подъезде все заклеены. Причина понятна — а куда клеить-то? И люди наклеивают, и будут бесконечно клеить до тех пор, пока не появится альтернатива. Мы сегодня говорим: управляющие компании, будьте добры, повесьте у дверей доски для объявлений, куда смогут люди вешать это все дело — начиная от объявлений «продаю-куплю», в том числе рекламу любую, только не на двери. Решили, вешаем доски, управляющие компании зачищают сейчас двери, красят их, все по-нормальному, и какой-то дядечка решил написать жалобу — нарушение там, еще что-то…Может быть, де-юре и есть нарушение каких-то статей, ко всему можно придраться. Но вопрос — давайте сегодня уберем эти доски, и опять будет все, извините, загажено. Как нам решить этот вопрос, объясните тогда? В связи с этим я прошу собрать совещание с приглашением ФАС и всех, кто нужен для этого. Давайте искать пути решения. Может, есть другой рецепт без досок, или мы ставим у каждой двери по полицейскому — не вопрос, если так решается, давайте ставить», — сказал Владимир Слепцов.

При этом он умолчал (а может быть, просто был не в курсе), что пользоваться имеющимися досками большинство жителей Дзержинского района все равно не могут, так как попросту не имеют доступа к застекленным конструкциям. Поэтому объявления «куплю-продам», «сдам», извещения об отключениях воды и прочее все равно клеят на стены рядом с подъездом или на те же самые двери. Но мэр Ярославля опять обрушился на жителей и предупредил их — мол, платить за чистку дверей будете из своего кармана.

«По большому счету что я сейчас по закону должен сделать? По закону отвечает у нас собственник. Поэтому я сегодня обращаюсь к собственникам — товарищи, дверь чтобы была зачищена. Не будет — я обращаюсь в адмтехнадзор и вас оштрафуют. Это может быть сделано только в отношении ТСЖ, которые мы можем привлечь, а что касается собственников многоквартирных домов, заключивших договора с управляющими компаниями, — тоже есть решение. Это в отношении управдомов будет протокол. Поэтому вы, управляющие компании, сегодня говорите жителям: товарищи, мы готовы хоть каждый день платить, но за ваш счет из графы текущий ремонт. Или мы ищем альтернативу вместе, по-другому-то никак».

Как уже упоминало ИА REGNUM, УФАС будет разбираться с этой ситуацией с особой тщательностью, поскольку департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области не только отчитался, что доски демонтировал, но и даже предоставлял фотодоказательства этого.

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