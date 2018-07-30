Ростовчан предупредили о сильных порывах ветра

Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону усилится ветер. Синоптики информируют о сильных порывах до 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 1 августа, проинформировали ИА REGNUM в управлении по делам ГО и ЧС 30 июля 2018 г.

Спасатели предупреждают о том, что в ветреную погоду высок риск возникновения пожаров. В связи с этим запрещено разводить костры, бросать окурки с балконов и из окон автомобилей, разрешать детям играть со спичками.

Также стоит максимально сократить пребывание на улице, не прятаться от солнца под деревьями или в тени рекламных конструкций.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе синоптики предупреждали жителей Ростовской области о непогоде. Регион находился во власти циклона в течение трёх дней. За этот период в Ростове-на-Дону дождь прошёл только один раз.

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