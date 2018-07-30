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В Италии могут ввести налоговые льготы для семей с детьми

Общество

Министр по делам семьи считает, что рождение детей не должно становиться дополнительным налоговым «грузом», как это происходит сейчас

В Италии могут ввести налоговые льготы для семей с детьми
Валентин Серов. Дети. 1899

Рим, 30 июля 2018, 12:32 — REGNUM  Министр по делам семьи правительства Италии Лоренцо Фонтана полагает, что для стимулирования рождаемости следует вводить налоговые льготы для семей с детьми, сообщает La Repubblica в понедельник, 30 июля.

Сейчас налоговая система устроена так, что рождение каждого нового ребенка становится дополнительным «грузом» для семьи, ситуация должна быть прямо противоположной, уверен Фонтана.

Министр также заявил, что экономические меры поддержки помогут сократить и число абортов: сейчас, по его словам, одной из самых распространенных причин абортов является неуверенность матерей в своем будущем благосостоянии.

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Политическая жизнь Италии
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