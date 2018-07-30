В Ленобласти утвердили правила работы единого оператора по обращению с ТКО

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:16 — REGNUM Правительство Ленинградской области своим постановлением утвердило правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.

Согласно официально опубликованному документу, региональный оператор работает на основании соглашения с уполномоченным органом власти Ленобласти, в соответствии с региональной программой обращения с отходами и соответствующей территориальной схемой.

Региональный оператор обязан обеспечить сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО, а также внедрение раздельного накопления отходов по их видам.

Чтобы собрать и утилизировать мусор, региональный оператор должен заключить договоры на оказание услуг с потребителями его услуг, а также компаниями, предоставляющими услуги в сфере сбора, транспортирования, обработки, утилизации и захоронения ТКО.

Единому оператору предоставлено право участвовать в разработке и реализации инвестиционных проектов в области обращения с отходами, выявлять места несанкционированного накопления мусора, рассматривать жалобы и обращения потребителей, вносить предложения по совершенствованию нормативной базы в сфере обращения с ТКО.

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Как напоминает ИА REGNUM, правительство Ленинградской области в апреле 2018 года определило регионального оператора по обращению с ТКО. По результатам конкурсного отбора региональным оператором на территории региона стало АО «Управление по обращению с отходами Ленинградской области». Эта компания была образована распоряжением правительства региона в 2008 году, четверть акций принадлежит Ленинградской области.

Региональный оператор осуществляет свою деятельность на основании соглашения, заключенного с администрацией Ленобласти. Работа по обращению с отходами в формате «единого оператора» должна начаться с 1 января 2019 года.

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