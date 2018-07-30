Пожарная часть в Якутии: пока ждали ремонта крыши, всё внутри заплесневело

Якутск, , 12:17 — REGNUM Пожарные из подразделения ГБУ «Противопожарная служба Якутии» в Кангалассах жалуются, что вынуждены находиться на сменах в ужасных условиях. Во время дождей в части льётся вода, от непрекращающейся сырости стены и потолок заплесневели и покрыты грибком, а сверху иногда сваливаются куски размокшего гипсокартона, рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель профсоюза пожарных Якутии Владимир Распопин.

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Крыша начала течь ещё весной, и сотрудники части в Кангалассах сразу уведомили об этой проблеме руководство «Противопопожарной службы Якутии». Кровлю обещали починить и предпринимают шаги в этом направлении, но пока собирались делать ремонт кровли, возникла необходимость ремонтировать все внутренние помещения: часто и сильно льющаяся с потолка вода сделала своё дело. Теперь большая площадь поверхностей в части обильно покрыта плесенью и грибком. Часть и так была в запущенном состоянии, а теперь там просто страшно находиться: с потолка валятся отмокшие куски гипсокартона. Единственную отремонтированную силами самих пожарных комнату тоже залило водой, там теперь придётся снова делать ремонт.

«Может быть, часть просто хотят довести до такого состояния, чтобы было просто потом закрыть, — предполагает Владимир Распопин. — Мы так думаем, потому что с апреля мы сразу предупреждали, что требуется ремонт. Уже август начинается, а они то деньги долго выделяли, а теперь тендер, аукционы. На вопрос, почему так долго, отвечают, что всё идёт по закону. Теперь уже делать надо внутри ремонт, а они просто крышу закроют, чтобы она не текла, и ждите опять поступления денег. Если бы меры были приняты оперативно, до такого состояния бы всё не дошло».

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А пока руководство «противопожарной службы Якутии» в сложившихся условиях принимает только экстренные меры. Например, над электросчётчиком, на который по стенам во время дождя стекали потоки воды, был установлен козырёк. «Может, нам тоже просто на работу с зонтиками ходить?» — иронизирует по этому поводу Владимир Распопин.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным государственной противопожарной службы Якутии на ремонт крыши здания из бюджета выделено 1,2 млн рублей. Закупка работ на эту сумму уже была занесена в план, ремонт собираются начать в августе 2018 года. Деньги на эти цели получила администрация микрорайона Кангалассы. В целом на ремонт здания части необходимо потратить 7 млн рублей.