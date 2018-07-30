Минобр Украины призвал подростков становиться сантехниками

Киев, , 11:58 — REGNUM Только 40% вакансий на рынке труда требуют высшего образования от рабочего, заявила советник министра образования Украины Иванна Коберник, сообщает 30 июля УНИАН.

По ее словам, Украине нужны студенты профессионального образования — таких специальностей на рынке труда 60%. Одна из самых востребованных профессий на Украине, подчеркнула Коберник, — это монтажники сантехнических сетей. Советник также рекомендовала родителям рассказывать детям о том, как хорошо платят простым рабочим.

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Напомним, ранее минобр Украины опубликовал список специальностей, на которые правительство выделило больше всего бюджетных мест. На первом месте оказались специальности профессионального образования, потом уже шли медицина, компьютерные технологии и другие.

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