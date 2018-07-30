Портфель и форма: власти Ингушетии помогут собраться в школу 900 школьникам

Магас, , 11:57 — REGNUM В Ингушетии малоимущим семьям будет оказана помощь при подготовке детей к новому учебному году. С 30 июля в республике стартует акция «Собери ребенка в школу». За две недели будут обеспечены школьной формой и портфелями со всеми необходимыми для учебы принадлежностями около 900 учащихся. Об этом в ходе заседания правительства объявил вице-премьер Хусен Зурабов.

В среднем на каждого ребенка будет направлено более 5,1 тыс. рублей. Список детей, нуждающихся в помощи, составлен администрациями городских муниципалитетов и министерством образования и науки республики. Он был проверен в ходе выборочной выездной проверки по указанным адресам.

Напомним, такая акция уже проводилась в Ингушетии в 2016 и 2017 годах. В прошлом году помощь при подготовке к школе была оказана 550 детям. Денежные средства на это предоставили спонсоры и благотворительные организации. Всего было собрано почти полтора миллиона рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году принял участие в этом благом деле и глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он перечислил свою месячную зарплату в фонд «Солидарность» для оказания помощи школьникам из малоимущих семей в сборе в школу. В тот год собрали в школу за счет пожертвований более 100 детей из многодетных и малоимущих семей.

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