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Франция: SNCF отменила половину поездов

Общество

В связи с пожаром на подстанции три дня назад SNCF отменила половину поездов

Париж, 30 июля 2018, 11:52 — REGNUM  В связи с пожаром на подстанции три дня назад SNCF отменила половину поездов, но ожидается, что электростанция будет восстановлена раньше, чем запланировано, во вторник вечером, 31 июля, сообщает газета 20 minutes.

SNCF — государственное предприятие, управляющее железными дорогами Франции. Компания советует, по возможности, отложить поездку. Стоимость билетов будет полностью возмещена.

Электрическая подстанция в Исси-ле-Мулино, которая снабжает квартал Монпарнас в Париже, была сильно повреждена в пятницу, 27 июля. Причины случившегося еще выясняются.

SNCF намерена запросить компенсацию у руководства электрической подстанции, так как сбои в движении поездов обойдутся в несколько миллионов евро.

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Железнодорожные перевозки
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