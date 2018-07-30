Франция: SNCF отменила половину поездов

Париж, , 11:52 — REGNUM В связи с пожаром на подстанции три дня назад SNCF отменила половину поездов, но ожидается, что электростанция будет восстановлена раньше, чем запланировано, во вторник вечером, 31 июля, сообщает газета 20 minutes.

SNCF — государственное предприятие, управляющее железными дорогами Франции. Компания советует, по возможности, отложить поездку. Стоимость билетов будет полностью возмещена.

Электрическая подстанция в Исси-ле-Мулино, которая снабжает квартал Монпарнас в Париже, была сильно повреждена в пятницу, 27 июля. Причины случившегося еще выясняются.

SNCF намерена запросить компенсацию у руководства электрической подстанции, так как сбои в движении поездов обойдутся в несколько миллионов евро.