Из-за долгой жары в центре Петербурга появились бахчевые

Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM На набережной реки Мойки в центре Северной столицы появилась тыквенная бахча. Фотографии необычного для Петербурга растения опубликованы в соцсети 29 июля. Местные жители уверены, что причина появления южных растений — длительная жаркая погода, установившаяся в городе на Неве.

Пока неизвестно, посадил ли кто-то тыкву на газоне специально, или ее семена попали в петербургскую землю случайно, например, из мусорного бака. Однако видно, что тыква устроилась вполне комфортно, цветет, и скоро начнется формирование аппетитных плодов.

Пользователи соцсети, реагируя на сообщение о тыкве, отмечают, что жара, установившаяся с начала июля и не покидающая город, может удивить горожан появлением и других экзотических растений, в том числе плодовых. В частности, упоминается возможность вырастить в Петербурге арбузы.

«Тепло, и арбузы вырастут, у нас даже на Урале арбузы и дыни растут», — отмечает одна из горожанок.