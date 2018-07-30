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Закон о надзоре регионов РФ за аттракционами начнёт работать через полгода

Общество

Проект закона был внесен в Госдуму РФ депутатами самарской областной думы в июне 2017 года

Закон о надзоре регионов РФ за аттракционами начнёт работать через полгода
Daria Kopylova
Аттракционы

Москва, 30 июля 2018, 11:39 — REGNUM  Регионы России получат полномочия по надзору за техническим состоянием аттракционов. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

Новый закон вступит в действие по истечении полугода после дня его официального опубликования, его текст уточняет полномочия региональных властей России в сфере надзора в области эксплуатации аттракционов, а также в сфере государственной регистрации данного вида техники.

Напомним, проект закона был внесен в Госдуму РФ депутатами самарской областной думы в июне 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года Следственный комитет России обратился в органы Гостехнадзора и к властям региона с предложением решить проблему с контролем за предпринимателями, выставляющими в регионе различные аттракционы — поскольку на Камчатке нет технического регламента, который должны были бы соблюдать владельцы данных развлекательных механизмов.

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Опасные аттракционы
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