Путин освободил от платы за восстановление документов пострадавших при ЧС

Москва, , 11:25 — REGNUM Граждане России, утратившие документы в связи с пожаром или иной чрезвычайной ситуацией, с 2019 года освобождаются от уплаты пошлин при их восстановлении. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что на сегодняшний день граждане, утратившие паспорт при чрезвычайной ситуации, уже не платят 1,5 тыс. рублей пошлины за его восстановление. Теперь же погорельцы и другие пострадавшие от ЧС освобождаются от пошлин за выдачу всех видов документов взамен утраченных или пришедших в негодность. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, направленный на отмену госпошлины за повторную выдачу документов гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

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