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Путин освободил от платы за восстановление документов пострадавших при ЧС

Общество

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года

Путин освободил от платы за восстановление документов пострадавших при ЧС
Ефим Волков. Пожар. 1905

Москва, 30 июля 2018, 11:25 — REGNUM  Граждане России, утратившие документы в связи с пожаром или иной чрезвычайной ситуацией, с 2019 года освобождаются от уплаты пошлин при их восстановлении. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что на сегодняшний день граждане, утратившие паспорт при чрезвычайной ситуации, уже не платят 1,5 тыс. рублей пошлины за его восстановление. Теперь же погорельцы и другие пострадавшие от ЧС освобождаются от пошлин за выдачу всех видов документов взамен утраченных или пришедших в негодность. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, направленный на отмену госпошлины за повторную выдачу документов гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

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