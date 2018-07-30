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В Прикамье выявлен сговор на электронном аукционе

Общество

Две фирмы уличены в картельном сговоре. Они использовали роботов с одинаковыми настройками

Пермь, 30 июля 2018, 11:21 — REGNUM  В Пермском крае антимонопольная служба выявила картельный сговор на электронном аукционе, где речь шла о поставке медицинских материалов. Две компании использовали одинаковые настройки в программном обеспечении для автоматизированного участия в торгах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

«Роботы были настроены таким образом, что торги завершались в первую же секунду с минимальным снижением — 0,5% от начальной цены. Организации ещё до начала проведения торгов определяли, кто будет победителем конкретного аукциона и до какого уровня будет снижена цена контракта», — отметили в антимонопольной службе.

Оба участника попадали под штрафные санкции, однако одна фирма в процессе рассмотрения дела признала свою вину. Оказалось, что компания участвовала в заключении антиконкурентного соглашения более, чем на десятке аукционов. После признания компанию освободили от наказания. Смягчили наказание и второму участнику сговора, который позже также признал вину. Эту фирму частично освободили от административной ответственности, уменьшив сумму штрафа.

В результате из изначально положенных в общей сложности с двух компаний 365 тыс. рублей штрафа, взыскано будет только 120 тыс. — 100 тыс. рублей с одного юридического лица и 20 тысяч рублей — директора этой фирмы.

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