В Прикамье выявлен сговор на электронном аукционе

Пермь, , 11:21 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба выявила картельный сговор на электронном аукционе, где речь шла о поставке медицинских материалов. Две компании использовали одинаковые настройки в программном обеспечении для автоматизированного участия в торгах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

«Роботы были настроены таким образом, что торги завершались в первую же секунду с минимальным снижением — 0,5% от начальной цены. Организации ещё до начала проведения торгов определяли, кто будет победителем конкретного аукциона и до какого уровня будет снижена цена контракта», — отметили в антимонопольной службе.

Оба участника попадали под штрафные санкции, однако одна фирма в процессе рассмотрения дела признала свою вину. Оказалось, что компания участвовала в заключении антиконкурентного соглашения более, чем на десятке аукционов. После признания компанию освободили от наказания. Смягчили наказание и второму участнику сговора, который позже также признал вину. Эту фирму частично освободили от административной ответственности, уменьшив сумму штрафа.

В результате из изначально положенных в общей сложности с двух компаний 365 тыс. рублей штрафа, взыскано будет только 120 тыс. — 100 тыс. рублей с одного юридического лица и 20 тысяч рублей — директора этой фирмы.