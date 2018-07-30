Отключат горячую воду: в Екатеринбурге начнётся второй этап опрессовок

Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM В Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме начинается второй и завершающий этап опрессовок трубопроводов в рамках подготовки к отопительному сезону 2018−2019 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

В компании уточнили, что на период опрессовок будет прекращена подача в дома горячей воды. Гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов повышенным давлением пройдут с 23:00 часов 31 июля до 07:00 часов 1 августа, а 2 и 3 августа с 00:00 до 06:00 часов пройдут гидравлические испытания магистральных и разводящих подающих трубопроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге первый этап опрессовок прошёл в конце мая 2018 года. С 21 по 25 мая гидравлические испытания прошли обратные магистральные и разводящие трубопроводы города, при этом подача горячей воды в дома была также ограничена.

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Впоследствии из-за проведения игр чемпионата мира по футболу, которые прошли в Екатеринбурге с 15 по 27 июня работы, связанные с опрессовкой трубопроводов были приостановлены. Таким образом времени на подготовку к отопительному сезону в текущем году меньше, но энергетики заявляют, что все профилактические работы будут проведены, а выявленные по итогам гидравлических испытаний недостатки будут устранены.

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