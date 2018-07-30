В Ростовской области фиксируют демографический спад

Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM В Ростовской области в очередной раз подведены демографические итоги 2017 года. Так, уровень рождаемости в регионе по сравнению с 2016 годом упал на 11,2%, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные Ростовстата 30 июля.

Всего за прошедший год на свет появилось 43 тыс. 614 младенцев, из них — 496 двоен (в 2016-м — 532) и пять троен (в 2016-м — 13). Более половины родившихся — мальчики. Первенцами в донских семьях стали 40,6% родившихся, вторыми родились 40,2% детей, третьими — 13,6%, четвёртыми и более — 5,5%.

«Большинство младенцев родилось у матерей в возрасте 20−24 лет (19,6%), 25−29 лет (33,5%) и 30−34 года (27,9%). Около 80% детей родились у родителей, состоящих в браке», — отмечают статисты.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Ростовстат уже информировал об итогах естественного движения населения в Ростовской области. Отмечалось, то за 2017 год на Дону появилось на свет на 5 тыс. 424 человека меньше, чем за предшествующий год. Причем рожать стали меньше не только в городах (на 10,9%), но и в сельской местности (на 9,3%). Также в регионе наблюдается тенденция «взросления» матерей. Так, 61,4% рождений приходится на женщин в возрасте от 25 до 34 лет.

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