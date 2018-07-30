Экс-член ОНК Нур-Эл Хасиев ответил на обвинения в свой адрес

Ярославль, , 11:06 — REGNUM Председатель Ярославской региональной общественной организации «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев опроверг обвинения члена Общественной палаты России Дмитрия Носова в лоббировании интересов своих родственников, сидящих в ярославских колониях, для получения условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Бывший советник мэра Ярославля Дмитрий Носов, являющийся членом Общественной палаты России, сообщил на своей странице в соцсети Facebook о том, что Общественная палата России проведет проверку сведений о возможной попытке бывшего члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ярославской области Нур-Эл Хасиева вывести своих родственников на условно-досрочное освобождение (УДО).

Нур-Эл Хасиев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что только один его родственник несколько лет назад вышел из исправительной колонии № 12 города Рыбинска и он отсидел весь срок. Других родственников Хасиева в ярославских колониях не было.

Также Нур-Эл Хасиев пояснил, что родственник сидел в ИК-12 и был активистом. Продал свой земельный участок, дом, и на эти деньги создал в колонии производственный цех по изготовлению мебели. Человек работал сам, создавал рабочие места для осужденных. Имел более 30 поощрений.

«Каждый заключенный имеет право на условно досрочное освобождение. Если этот человек встал на пусть исправления, то почему я не имею права ходатайствовать за него, вне зависимости то того, родственник или не родственник.», — сказал корреспонденту ИА Regnum председатель Ярославской региональной общественной организации «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев.

Он сообщил, что в 2015 году начальником ярославского УФСИН стал Алексей Костенко, который велел закрыть мечеть в ИК-2. Нур-Эл Хасиев пытался в этой ситуации разобраться как председатель общественного совета при УФСИН.

«Откровенно говоря, Костенко националист, который закрыл молитвенную комнату. Потому что в молитвенной комнате для мусульман были созданы благоприятные условия. Там можно было зайти и почувствовать себя человеком. Ему не понравилось. 60 мусульман написали и письмо в общественную палату Ярославской области. От нее я и приехал в колонию, и чтобы я не защищал права осуждённых, они решили использовать моего родственника. Хотя он не возмущался, не был среди подписантов. Просто решили таким образом воздействовать на меня, чтобы я закрыл глаза на нарушения администрации», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославской региональной общественной организации «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев.

Администрация колонии якобы нашла повод и отправила родственника Хасиева в штрафной изолятор и уже ни о каком УДО речи быть не могло, а Нур-Эла Хасиева, с его слов, перестали пускать в другие колонии, хотя он помогал заключенным с 1999 года. Почему эта история всплыла сейчас и какое имеет отношение к этому Общественная палата России и Дмитрий Носов, председатель Ярославской региональной общественной организации «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев не понимает.

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