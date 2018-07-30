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Минобр Украины вернет советскую систему распределения студентов

Общество

Пока речь идет только о железнодорожных профессиях

Киев, 30 июля 2018, 11:02 — REGNUM  Студентов украинских железнодорожных вузов и ПТУ будут отправлять работать в региональные филиалы «Украинских железных дорог» (УЖД), сообщает 30 июля пресс-служба министерства образования и науки Украины.

Согласно сообщению, минобр Украины и УЖД подписали меморандум, согласно которому УЖД будут всячески помогать украинским студентам в освоении железнодорожной профессии. Так, УЖД будут предоставлять информацию о вакансиях, трудоустраивать выпускников в региональных филиалах, сотрудники компании будут оценивать знания выпускников на экзаменах.

Напомним, ранее минобр Украины опубликовал список из десяти специальностей, которым правительство выделило больше всего бюджетных мест. Самым популярным оказалось среднее специальное образование, после него идут медицина, компьютерные науки, правоведение и другие.

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