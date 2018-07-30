Большинство граждан Великобритании критикуют Мэй за переговоры по Brexit

Лондон, , 11:00 — REGNUM Правительство Великобритании подрывает доверие к переговорам по Brexit. Такое мнение высказало большинство граждан страны (78%), проголосовавших за выход из Евросоюза. В том, что местные власти хорошо справляются в переговорами о выходе Великобритании из ЕС, уверены 10% опрошенных телеканалом Sky News. Ещё 9% полагают, что работа по этому вопросу ведется ни хорошо, ни плохо. При этом отмечается, что доля недовольных выросла на 23% по сравнению с мартом 2018 года.

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Снизились и показатели одобрения работы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Теперь её деятельностью не удовлетворены 74% респондентов, тогда как ещё четыре месяца назад таковых было всего 60%. Довольных её работой в июле осталось всего 24% против 41% в марте.

65% респондентов считают, что правительство сможет заключить только невыгодную для Великобритании сделку по Brexit, 14% уверены, что сделка будет хорошей. При этом, в случае проведения повторного референдума по этому вопросу, 48% опрошены выступили бы за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС, выйти из Евросоюза предпочли бы 27% опрошенных.

Добавим, что в опросе приняли участие свыше 1,4 тыс. человек. Исследование проводилось 20−23 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, Соединённое Королевство официально объявило о начале процедуры выхода из Евросоюза в марте 2017 года. Этому предшествовал референдум, на котором в июле 2016 года граждане страны проголосовали за выход страны из ЕС. Однако в стране уже звучат предложения о повторном проведении референдума. При этом правительство Великобритании заявило, что не намерено его повторять. Официально завершит «развода» с Евросоюзом должен завершиться 29 марта 2019 года.

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