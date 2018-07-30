Путин подписал закон о требованиях к обороту медиаконтента

Москва, , 10:59 — REGNUM В России ужесточаются требования к обороту информационной продукции. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, отныне юридическому лицу, опубликовавшему медиаконтент без знака возрастной маркировки, может быть назначен штраф до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма административного штрафа составит от трёх до семи тыс. рублей, а гражданам в подобном случае будет выписан штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предполагающий штрафы за отсутствие возрастной маркировки в программах телепередач, Госдума приняла 18 июля во втором чтении.

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