Путин подписал закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

Москва, , 10:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий штрафовать должностных лиц за нарушения в сфере долевого строительства. Документ опубликован 30 июля на официальном сайте правовой информации.

Принятый закон вносит поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях. В соответствии с документом, в случае выдачи заключения, либо отказе в предоставлении заключения о соответствии застройщика и проектной документации установленным требованиям, ответственные лица могут быть оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, при непредставлении сведений, либо предоставлении искаженной информации в единую информационную систему жилищного строительства на должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц за то же нарушение сумма составит от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф для физлиц может увеличиться до 80 тысяч, либо последовать дисквалификация на срок от 1 до 3 лет, а юридические лица заплатят до 400 тысяч рублей.

Принятые изменения начнут действовать с 1 октября 2018 года

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