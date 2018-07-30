В банке «Гамид» в Северной Осетии обкрадывали вкладчиков

Владикавказ, , 10:42 — REGNUM В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у клиентов банка «Гамид». Кредитная организация, расположенная во Владикавказе, скрывала от учета обязательства банка по вкладам и похищала деньги вкладчиков. В настоящее время в Агентство по страхованию вкладов обратилось 294 вкладчика, чьи права были нарушены бывшим руководством банка, сообщили ИА REGNUM 30 июля в организации.

Для защиты интересов людей, пострадавших от действий руководства банка, агентство начало восстановление бухгалтерского учета в кредитной организации. Для этого с 30 июля будут организованы личные встречи с вкладчиками банка «Гамид», которые не согласны с размером страхового возмещения. С помощью информации, которую они предоставят, Агентство по страхованию вкладов рассчитывает восстановить достоверный бухгалтерский учет и суммы выплат страхового возмещения.

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Стоит отметить, что банк «Гамид» был филиалом дагестанского банка «Эльбин», у которого в апреле 2018 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Причиной стали нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «Эльбин» связан с экс-премьером Дагестана Абдусамадом Гамидовым, арестованным в феврале по подозрению в превышении полномочий и мошенничестве на сотни миллионов рублей. Создателем банка был старший брат бывшего премьер-министра Гамид Гамидов. Абдусамад Гамидов какое-то время возглавлял правление «Эльбина».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года появилась информация Центробанка России, что вкладчиков и этого дагестанского банка обирало руководство и собственники кредитной организации. Как сообщил ЦБ РФ, в действиях бывшего руководства и собственников банка выявлены факты хищения денежных средств физических лиц, привлекаемых во вклады.