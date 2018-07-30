Ростовчане митингуют против Года Солженицына

Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Массовый пикет против агрессивной пропаганды «солженицынства» в России провели в Ростове-на-Дону представители российского движения «Суть времени». По мнению участников митинга, имя писателя Александра Солженицына не должно прославляться в стране.

Пикет состоялся на площадке перед зданием Донской государственной публичной библиотеки. Здесь были установлены стенды с выдержками из произведений Солженицына и цитатами из его произведений. Ознакомившиеся с выставкой горожане сделали вывод о том, что изучение произведений Солженицына российскими школьниками в обязательном порядке не требуется, а потому из школьной программы их необходимо исключить.

Ростовчан пикетчики проинформировали об интернет-акции в социальных сетях, которая сопровождается хештегом #АнтиСолженицын. Общественники требуют отменить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения писателя.

В этот же день десятки горожан подписали обращение к губернатору Ростовской области Василию Голубеву против установки памятника Солженицыну в Ростове-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Ростова-на-Дону, выступающие против увековечивания памяти Александра Солженицына, в 2017 году добились отмены установки мемориала в центре города-миллионника. Инициатору было предложено открыть памятник на пересечении проспекта Солженицына и улицы Ерёменко в микрорайоне «Левенцовский», но этот вариант автор проекта не одобрил.

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