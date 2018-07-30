Сообщения о столкновении катера с Благовещенским мостом опровергли

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Информация СМИ о том, что десантный катер типа «Серна» 29 июля столкнулся на Неве с опорой Благовещенского моста во время военно-морского парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге, не соответствует действительности. Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

«Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей … не было», — отмечается в сообщении.

Ранее газета «Фонтанка.ру» сообщила, что 29 июля десантный катер типа «Серна» в ходе главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге навалился левым бортом на опору Благовещенского моста.

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